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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» будет платить Мбаппе 40 млн евро в год

15 Марта 2022 • 19:37 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
2.10 3.75 3.20
20.03 23:00

Стали известны условия контракта Килиана Мбаппе с мадридским «Реалом».

Переход нападающего «Пари Сен-Жермен» в «Реал» на правах свободного агента находится на заключительной стадии.

23-летний француз подпишет с мадридцами контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Зарплата Мбаппе составит порядка 40 млн евро в год, из которых 10 млн – различные бонусы и надбавки. Кроме того, звезда сборной Франции получит 40 млн евро в качестве подписного бонуса сразу после подписания договора. Об этом сообщил трансферный инсайдер Николо Скира.

Напомним, что прошлым летом Килиан Мбаппе уже мог оказаться в «Реале», но «ПСЖ» отклонил щедрое предложение испанцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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