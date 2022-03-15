«Реал» будет платить Мбаппе 40 млн евро в год

Стали известны условия контракта Килиана Мбаппе с мадридским «Реалом».

Переход нападающего «Пари Сен-Жермен» в «Реал» на правах свободного агента находится на заключительной стадии.

23-летний француз подпишет с мадридцами контракт, рассчитанный до лета 2027 года. Зарплата Мбаппе составит порядка 40 млн евро в год, из которых 10 млн – различные бонусы и надбавки. Кроме того, звезда сборной Франции получит 40 млн евро в качестве подписного бонуса сразу после подписания договора. Об этом сообщил трансферный инсайдер Николо Скира.

Напомним, что прошлым летом Килиан Мбаппе уже мог оказаться в «Реале», но «ПСЖ» отклонил щедрое предложение испанцев.