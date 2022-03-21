Мюллер поздравил «Барселону» с крупной победой над «Реалом»

Немецкий полузащитник мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер в своём «Твиттере» отреагировал на крупную победу «Барселоны» над мадридским «Реалом».

Мюллер написал, что он с огромным удовольствием посмотрел это невероятное представление. Полузащитник «Баварии» отметил, что снимает шляпу перед футболистами каталонского клуба, которые отыграли на высочайшем уровне.

Напомним, что «сине-гранатовые» на выезде разгромили мадридскую команду со счётом 4:0. На данный момент каталонцы идут на третьем месте в испанской лиге.