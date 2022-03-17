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Чемпионат Испании. Ла Лига

На матч с «Барселоной» футболисты «Реала» выйдут в особой форме

17 Марта 2022 • 15:36 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

Футболисты мадридского «Реала» выйдут на матч 29-го тура «Ла Лиги» против «Барселоны» в форме чёрного цвета, приуроченной к 120-летию клуба.  

Полевые игроки облачатся в чёрные футболки, а вратарям достанутся розовые.  

Эль-Класико состоится 20 марта на домашней арене мадридского клуба «Сантьяго Бернабеу». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Реал» лидирует в чемпионате Испании, опережая 3-ю «Барселону» на 15 очков. Матч первого круга между этими соперниками завершился победой «сливочных» (2:1).

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Реал Мадрид Барселона
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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