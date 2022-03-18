Куртуа: «Барселона» отлично играет»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа рассказал, каким ему видится уровень «Барселоны» в преддверии Эль Класико.

«Они отлично играют, забивают много голов. Это будет тяжёлая игра, мало что изменилось по сравнению с матчем Суперкубка. Но я надеюсь, что мы снова обыграем их и продолжим нашу серию. Нас ждёт отличное противостояние», – приводит слова бельгийского вратаря AS.

Перед очным матчем, который состоится 20-го марта, мадридский «Реал» опережает «Барселону» на 15 очков при одной игре в запасе у каталонцев. «Сливочные» лидируют в турнирной таблице, а «сине-гранатовые» располагаются на третьей строчке.