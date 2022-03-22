Куртуа: «Реал» отдаст всё, чтобы выиграть трофеи»

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа высказался о поражении в матче 29-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (0:4).

«Мы команда. Выигрываем или проигрываем — мы делаем это вместе и отреагируем так, как положено. Знаю, что думать о произошедшем всё ещё больно, но поверьте: «Реал» отдаст всё, чтобы выиграть трофеи, на которые претендует», — написал Куртуа в своих социальных сетях.

Напомним, что в воскресенье «Реал» неожиданно дома уступил «Барселоне» с разгромным счётом 0:4.

После этого матча у идущих на третьем месте «сине-гранатовых» 54 очка после 28 матчей. «Сливочные» лидируют с 66 баллами после 29 игр.