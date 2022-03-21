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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг рассказал, что означало его необычное празднование гола

21 Марта 2022 • 09:11 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал журналистам, что означало его необычное празднование гола в матче с «Реалом». После своего второго гола Обамеянг побежал к углу поля и замер в полном одиночестве и необычной позе.

«Да, конечно, это отсылка к аниме «Жемчуг дракон Z», - сказал он в интервью beIN Sports.

Обамеянг также поделился своими чувствами о победе.

«У меня было одно желание - просто выиграть здесь. Я много думал о своей семье, о своих бабушке и дедушке, которых больше нет с нами, но я счастлив, что забил им сегодня», - сказал Обамеянг.

Нападающий сделал дубль в игре 29-го тура Ла Лиги против «Реала», которая закончилась со счетом 4:0 в пользу каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Эль Класико Пьер-Эмерик Обамеянг
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