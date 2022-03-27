Педри о Дембеле: «Здорово, что он в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о своем одноклубнике Усмане Дембеле.

«Он сумасшедший футболист, я был очень удивлен. Никогда не знаешь, рванет он влево или вправо. Здорова, что он у нас есть», — цитирует Педри La Vanguardia.

После прихода Хави в «Барсу» Дембеле начал появляться на матчи чемпионата Испании в основном составе. Наставник каталонцев неоднократно заявлял, что верит в 24-летнего француза и хочет, чтобы тот остался в команде.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.