Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри о Дембеле: «Здорово, что он в «Барселоне»

27 Марта 2022 • 21:15 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о своем одноклубнике Усмане Дембеле.

«Он сумасшедший футболист, я был очень удивлен. Никогда не знаешь, рванет он влево или вправо. Здорова, что он у нас есть», — цитирует Педри La Vanguardia.

После прихода Хави в «Барсу» Дембеле начал появляться на матчи чемпионата Испании в основном составе. Наставник каталонцев неоднократно заявлял, что верит в 24-летнего француза и хочет, чтобы тот остался в команде.

В текущем сезоне Дембеле сыграл 21 матч за «Барселону» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Усман Дембеле Педри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
21:15 · Испания. Ла Лига
Педри о Дембеле: «Здорово, что он в «Барселоне»
21:09 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто близок к переходу в «Атлетико»
20:11 · Испания. Ла Лига
Сумма трансфера Рафиньи для «Барсы» может снизиться в 3 раза
19:27 · Испания. Ла Лига
Источник: Депай покинет «Барселону» летом
19:10 · Испания. Ла Лига
Джеррард считает гениальным выбор Хави на пост главного тренера «Барселоны»
18:57 · Голландия. Эредивизие
В «РБ Лейпциге» опровергли уход воспитанников «Барселоны»
18:42 · Россия. Премьер-лига
«Эспаньол» рассматривает возможность выкупа Вильены у «Краснодара»
18:01 · Испания. Ла Лига
«Реал» может продать шесть игроков ради подписания Мбаппе и Холанна
16:24 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет получить от продажи Йовича минимум 30 миллионов
16:11 · Испания. Ла Лига
Рафинья может обойтись «Барселоне» всего в 25 миллионов
15:59 · Испания. Ла Лига
Педри — о победе над «Реалом»: «Никто не ожидал такого результата»
15:45 · Испания. Ла Лига
Фабрегас: «Мбаппе переедет в «Реал»
15:26 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» Лапорта не жалеет об отставке Кумана
14:39 · Германия. Бундеслига
Кафу не понимает, зачем Левандовски покидать «Баварию»
14:33 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и Рафинья договорились об условиях контракта
Все новости
Рекомендуем