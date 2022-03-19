Чуамени предпочитает продолжить карьеру в АПЛ, а не в «Реале»

Полузащитник «Монако» Орельен Чуамени склоняется к переезду в Англию.

Тренерский штаб мадридского «Реала» считает Чуамени качественным вариантом для замены Каземиро, однако трансфер потребует серьёзных вложений. Кроме того, сам 22-летний игрок, по утверждениям издания Marca, нацелен на продолжение карьеры в английской Премьер-лиге.

В приобретении Чуамени также заинтересованы «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Ювентус». Последний вариант наименее вероятен, так как француз не хотел бы играть в Италии.

«Монако» запрашивает за опорного хавбека 50 млн евро плюс 15 млн в виде бонусов.