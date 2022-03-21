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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави о разгроме «Реала»: Игра была не идеальной, но впечатляющей

21 Марта 2022 • 09:00 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился своими мыслями по поводу разгрома мадридского «Реала».

«Я очень горжусь, очень счастлив, это день, которым должна насладиться вся «Барселона», — сказал Хави журналистам после финального свистка.

Хави не стал отрицать, что команда собирается отпраздновать это событие во время перерыва на матчи сборных.

«Это была не идеальная игра, но она была впечатляющей, мы дали понять, что мы вернулись », - сказал Хави.

В матче 29-го тура испанского чемпионата «Барселона» разгромила «Реал» со счетом 4:0.

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