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Чемпионат Испании. Ла Лига

Обамеянг: Когда я счастлив, я готов убивать

18 Марта 2022 • 07:01 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг поделился секретами своей успешности в «Барселоне», он забил уже пять мячей в чемпионате с момента присоединения к клубу полтора месяца тому назад. В четверг он забил в ворота «Галатасарая» и обеспечил «Барсе» выход в следующий раунд Лиги Европы. По словам Обамеянга, все просто - он счастлив и демонстрирует свои лучшие качества.

- Что я могу сказать? То, что я усердно работаю, и то, что я счастлив. Это самое важное. Когда ты счастлив, ты видишь все в положительном свете, ты забиваешь, ты помогаешь команде, и ты убиваешь, - пояснил Обамеянг в интервью El Mundo Deportivo, подразумевая «убийство» соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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