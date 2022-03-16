Появились подробности контракта «Барселоны» со Spotify

Мы уже сообщали о новом успехе маркетинговой службы «Барселоны» - заключен контракт с крупнейшим поставщиком «стримовой» музыки, компанией Spotify. Пресс-служба клуба опубликовала и некоторые подробности соглашения. Так, оно будет заключено сроком на четыре года, хотя ранее предполагалось, что оно будет заключено как минимум на пять лет (обсуждались и куда более долгосрочные варианты - вплоть до пятнадцати лет).

Контракт действительно предусматривает и переименование стадиона - вернее, к его нынешнему названию просто будет добавлено название компании, отказываться от исторического «Камп Ноу» в год, когда названию арены исполняется сорок лет, никому и в голову не могло прийти. Тем не менее, ранее «Барселона» никогда не переименовывала свой стадион в честь спонсора, так что случившееся - тоже своеобразная веха, пройденная клубом после того, как ранее «Барселона» очень долго отказывалась от рекламы спонсоров на футболках в принципе.