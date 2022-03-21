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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хорди Кройф о Класико: Это была игра мечты, но нужно продолжать работать

21 Марта 2022 • 13:33 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Советник президента «Барселоны» Хорди Кройф высказал свое мнение по поводу игры с мадридским «Реалом».

«Это была игра мечты», — сказал он изданию Mundo Deportivo. «От серьезной команды мы не можем требовать большего».

Он добавил, что «Барселона» продолжает прогрессировать.

«Из-за разницы в очках, которая у них была, и зная, что это поле соперника, это всегда сложнее, но я считаю, что команда была на подъеме в течение нескольких месяцев, чувствовала себя комфортно и играла в хороший футбол», - сказал Кройф.

«Барселона» в воскресном матче Ла Лиги разгромила «Реал» со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хорди Кройф
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