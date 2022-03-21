Хорди Кройф о Класико: Это была игра мечты, но нужно продолжать работать

Советник президента «Барселоны» Хорди Кройф высказал свое мнение по поводу игры с мадридским «Реалом».

«Это была игра мечты», — сказал он изданию Mundo Deportivo. «От серьезной команды мы не можем требовать большего».

Он добавил, что «Барселона» продолжает прогрессировать.

«Из-за разницы в очках, которая у них была, и зная, что это поле соперника, это всегда сложнее, но я считаю, что команда была на подъеме в течение нескольких месяцев, чувствовала себя комфортно и играла в хороший футбол», - сказал Кройф.

«Барселона» в воскресном матче Ла Лиги разгромила «Реал» со счетом 4:0.