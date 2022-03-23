Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Советник «Барселоны»: «Проход «Галатасарая» в Лиге Европы важнее победы над «Реалом»

23 Марта 2022 • 10:15 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип прокомментировал победу в матче 29-го тура Ла Лиги над мадридским «Реалом» (4:0).

Масип отметил, что это был один из самых прекрасных дней с тех пор, как он пришёл в клуб. Однако считает, что победа над «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы для команды была более значима.

При этом советник призвал не спешить с выводами и говорить, что «Барселона» вернулась. Ведь это может негативно сказаться на команде.

«Хави сумел создать команду. Но разговоры о том, что мы вернулись, могут сказаться не лучшим образом. Это не повод для восторга, но один из самых важных успехов», — приводит слова Масипа COPE.

После 28 проведённых матчей «Барселона» идёт на третьем месте в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков. При этом каталонцы имеют одну игру в запасе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Галатасарай Барселона Энрик Масип
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Марта
10:59 · Испания. Ла Лига
Кесси не получит в «Барселоне» подписной бонус
10:51 · Испания. Ла Лига
Деулофеу может вернуться в Испанию
10:20 · Англия. Премьер-лига
Переход Кэша в «Атлетико» под вопросом, «Астон Вилла» готовит новый контракт
10:15 · Испания. Ла Лига
Советник «Барселоны»: «Проход «Галатасарая» в Лиге Европы важнее победы над «Реалом»
09:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» интересуется игроком «Лидса»
08:15 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет подписать полузащитника «Боруссии»
00:21 · Испания. Ла Лига
В возрасте 98 лет скончался бывший президент «Барселоны»
22 Марта
23:50 · Англия. Премьер-лига
Названы самые высокооплачиваемые тренеры Европы
23:42 · Испания. Ла Лига
В матче с «Севильей» Хави предоставит отдых целому ряду важных футболистов
22:40 · Испания. Ла Лига
Окружение Дембеле готово начать отношения с «Барселоной» с «чистого листа»
22:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» рассталась с главным тренером
21:55 · Испания. Ла Лига
Педри возьмёт десятый номер в сборной Испании
20:32 · Испания. Ла Лига
Юсте: «Не исключаю, что продлим контракт с Дембеле»
20:24 · Испания. Ла Лига
Эден Азар недоволен положением в «Реале» 3
19:51 · Испания. Ла Лига
Стоичков: «Я бы не стал продлевать контракт с Дембеле»
Все новости
Рекомендуем