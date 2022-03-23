Советник «Барселоны»: «Проход «Галатасарая» в Лиге Европы важнее победы над «Реалом»

Советник президента «Барселоны» Энрик Масип прокомментировал победу в матче 29-го тура Ла Лиги над мадридским «Реалом» (4:0).

Масип отметил, что это был один из самых прекрасных дней с тех пор, как он пришёл в клуб. Однако считает, что победа над «Галатасараем» в 1/8 финала Лиги Европы для команды была более значима.

При этом советник призвал не спешить с выводами и говорить, что «Барселона» вернулась. Ведь это может негативно сказаться на команде.

«Хави сумел создать команду. Но разговоры о том, что мы вернулись, могут сказаться не лучшим образом. Это не повод для восторга, но один из самых важных успехов», — приводит слова Масипа COPE.

После 28 проведённых матчей «Барселона» идёт на третьем месте в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующего «Реала» на 12 очков. При этом каталонцы имеют одну игру в запасе.