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Чемпионат Испании. Ла Лига

Холанн сомневается в переходе в «Реал» из-за Бензема и Мбаппе

18 Марта 2022 • 22:49 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Барселона
2.10 3.70 3.25
20.03 23:00

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не горит желанием воссоединяться с Килианом Мбаппе и Каримом Бензема в «Реале».

Норвежец не уверен, что переход в мадридский «Реал» будет правильным решением. По данным Goal, 21-летний форвард предпочёл бы стать ведущей фигурой в проекте, а в «Реале» ему придётся делить этот статус с двумя французами – Каримом Бензема и Килианом Мбаппе. Последний ещё не стал игроком мадридцев, но с высокой вероятностью окажется в испанском клубе летом.

Главным претендентом на подписание Холанна на сегодняшний день считается английский «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Карим Бензема Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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