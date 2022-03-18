Холанн сомневается в переходе в «Реал» из-за Бензема и Мбаппе

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не горит желанием воссоединяться с Килианом Мбаппе и Каримом Бензема в «Реале».

Норвежец не уверен, что переход в мадридский «Реал» будет правильным решением. По данным Goal, 21-летний форвард предпочёл бы стать ведущей фигурой в проекте, а в «Реале» ему придётся делить этот статус с двумя французами – Каримом Бензема и Килианом Мбаппе. Последний ещё не стал игроком мадридцев, но с высокой вероятностью окажется в испанском клубе летом.

Главным претендентом на подписание Холанна на сегодняшний день считается английский «Манчестер Сити».