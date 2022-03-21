Алвес: Выиграть Ла Лигу? Почему бы и не помечтать об этом

Опытный бразильский защитник «Барселоны» Дани Алвес высказался после крупной победы каталонской команды в эль-классико над мадридским «Реалом».

Алвес сказал, что у «Барселоны» есть свой стиль игры и своя философия, которым просто нужно следовать для того, чтобы вновь выигрывать трофеи. Дани отметил, что выиграть чемпионский титул будет тяжело, но почему бы и не помечтать об этом. Бразилец добавил, что сейчас каталонцы просто должны получать удовольствие от игры.

Напомним, что «сине-гранатовые» на выезде разгромили «Реал» со счётом 4:0. На данный момент подопечные Хави занимают третью строчку в таблице.