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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай: Конкуренция – это нормально, я играю за лучший клуб мира

20 Марта 2022 • 00:06 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.18 3.60 3.20
Через 21 ч. 57 мин.

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай сообщил журналистом, что его не смущает нехватка игрового времени.

«Это нормально, что здесь есть конкуренция. Я играю за лучший клуб мира», - сказал голландец в интервью ZiggoSport.

Также он прокомментировал воскресную игру с мадридским «Реалом».

«Мы в отличной форме, командный дух очень хороший, энергии много, и именно так мы подойдем к игре. Они тоже в отличной форме, но мы играем ради победы», - сказал Депай.

В этом сезоне голландский нападающий провел в Ла Лиге 19 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Мемфис Депай
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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