Депай: Конкуренция – это нормально, я играю за лучший клуб мира

Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай сообщил журналистом, что его не смущает нехватка игрового времени.

«Это нормально, что здесь есть конкуренция. Я играю за лучший клуб мира», - сказал голландец в интервью ZiggoSport.

Также он прокомментировал воскресную игру с мадридским «Реалом».

«Мы в отличной форме, командный дух очень хороший, энергии много, и именно так мы подойдем к игре. Они тоже в отличной форме, но мы играем ради победы», - сказал Депай.

В этом сезоне голландский нападающий провел в Ла Лиге 19 матчей, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.