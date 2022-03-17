Хави отметил характер «Барселоны» после победы над «Галатасараем»

Главный тренер «Барселоны» Хави похвалил команду после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы над «Галатасараем» (2:1).

В интервью испанской Mara Хави заявил, что его команда показала в матче против «Галатасарая» отличный матч и продемонстрировала свой характер.

Хави заявил, что «Барса» едет в Мадрид при серии из 11 матчей без поражений и заявил, что каталонцы будут бороться на «Сантьяго Бернабео» за победу.

В следующем матче каталонцам будет противостоять мадридский «Реал», с которым «Барселона» сыграет в рамках 29-го тура чемпионата Испании.

Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 20 марта. Начало – в 23:00 мск.

На данный момент сливочные лидируют в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 66 очков. «Барса» идет третьей с 51 очком.