Завтра станет известно, сможет ли Бензема сыграть с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема имеет шансы принять участие в матче 29-го тура испанской Ла Лиги против «Барселоны», сообщает Marca.

По информации источника, француз тренировался индивидуально в спортзале. Завтра, 18 марта, Бензема пройдёт медицинское обследование, которое точно покажет, сможет ли он выйти на поле 20 марта или нет.

Ранее сообщалось, что два французских игрока: Бензема и Ферлан Менди могут пропустить предстоящее Эль-Класико из-за проблем с мышцами.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени. Напомним, что в первом круге гостевую победу одержали «сливочные» (2:1).