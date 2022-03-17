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Чемпионат Испании. Ла Лига

Завтра станет известно, сможет ли Бензема сыграть с «Барселоной»

17 Марта 2022 • 16:57 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема имеет шансы принять участие в матче 29-го тура испанской Ла Лиги против «Барселоны», сообщает Marca.

По информации источника, француз тренировался индивидуально в спортзале. Завтра, 18 марта, Бензема пройдёт медицинское обследование, которое точно покажет, сможет ли он выйти на поле 20 марта или нет.

Ранее сообщалось, что два французских игрока: Бензема и Ферлан Менди могут пропустить предстоящее Эль-Класико из-за проблем с мышцами.

Встреча между «Реалом» и «Барселоной» состоится 20 марта на «Сантьяго Бернабеу». Начало игры запланировано на 23:00 по московскому времени. Напомним, что в первом круге гостевую победу одержали «сливочные» (2:1).  

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Евро-Футбол.Ру,
Карим Бензема Ферлан Менди
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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