4:0 - «Барселона» уничтожает «Реал»

Четыре гола за матч постепенно становятся нормой для «Барселоны» и в матче с «Реалом» норматив был выполнен уже к 53-й минуте. Четвертый мяч команды забил Пьер-Эмерик Обамеянг, который проводит свой очередной выдающийся матч, записав на свой счет два гола. Арбитр долго провеля забитый гол на предмет офсайда, но в итоге, к ужасу Карло Анчелотти и игроков «Реала», указал на центр поля.

Напомним, что доселе «Барселона» проиграла «Реалу» последние пять «эль класико». Матч между «Барселоной» и «Реалом» начался в двадцать три часа по московскому времени, следить за ним можно в нашей онлайн-трансляции.