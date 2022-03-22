Гути: Меня зовут Анчелотти, у меня на скамейке Азар, Бэйл и Иско, и я не могу никого заменить? В чём дело?

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Гути поделился мыслями о составе клуба и об управленческих решениях менеджмента.

«Меня зовут Анчелотти, и я смотрю на скамейку запасных, а у меня Азар, Йович, Бэйл, Иско… И вы говорите мне, что я не могу заменить ни одного из них?» — иронично спросил Гути у журналистов», - В чем дело? Я теряюсь в догадках».

Он отметил, что замены во втором тайме матча с «Барселоной» не произвели на него впечатления.

«Я смотрю игру против «Барселоны», вижу скамейку запасных «Реала» и вижу, что во втором тайме первая замена из «Мадрида» — это Мариано… Как такое может быть? Бэйла и Азара там нет? Первая замена в атаке «Мадрида» Мариано, который не играл в этом году?», - удивляется Гути.

Он добавил, что большой клуб не может позволить себе иметь в составе всего 14-15 «адекватных» футболистов.