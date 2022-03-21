Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стали известны условия, при которых Анчелотти останется в «Реале»

21 Марта 2022 • 14:41 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Карло Анчелотти останется главным тренером «Реала», в том случае, если он выиграет Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

По информации Marca, руководство клуба не поняло те решения, которые Анчелотти принял по ходу разгромного поражения в класико против «Барселоны» (0:4).

При этом, боссы не готовы уволить итальянца если он выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов.

Известно, что это поражение повлияет на трансферные цели «Реала», который не ограничится покупкой Килиана Мбаппе.

Действующий контракт Анчелотти рассчитан до 2023 года. Решение о продолжении его карьеры будет принято после окончания текущего сезона.  


Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
15:53 · Испания. Ла Лига
Иван Кампо: Второй тайм «Реал» начал нереально
15:12 · Испания. Ла Лига
Куртуа о крупном поражении от «Барселоны»: «Результат мог быть еще хуже»
15:03 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» заинтересовалась вингером ПСВ
14:45 · Испания. Ла Лига
Куртуа: Тактика не сработала, придется обсудить это внутри команды
14:41 · Испания. Ла Лига
Стали известны условия, при которых Анчелотти останется в «Реале»
14:27 · Германия. Бундеслига
«Бавария» предложила Мазрауи 10 миллионов евро в год
14:19 · Испания. Ла Лига
Марсьяль попал под огонь критики от испанских СМИ и фанатов «Севильи»
13:33 · Испания. Ла Лига
Хорди Кройф о Класико: Это была игра мечты, но нужно продолжать работать
13:08 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приостановила интерес к Холанну и Левандовски
12:18 · Испания. Ла Лига
Шакира поздравила «Барселону» с победой над «Реалом» 1
11:40 · Испания. Ла Лига
Барелла может продолжить карьеру в «Реале»
11:27 · Испания. Ла Лига
Мюллер поздравил «Барселону» с крупной победой над «Реалом»
11:25 · Испания. Ла Лига
Бывший судья чемпионата Испании Итурральде — о фоле Обамеянга: «Это явная жёлтая карточка»
11:21 · Испания. Ла Лига
Бускетс: Мы всегда должны думать о завоевании титулов
10:52 · Испания. Ла Лига
Игрок «Барселоны» впервые за 10 лет забил гол головой на «Сантьяго Бернабеу»
Все новости
Рекомендуем