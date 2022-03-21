Стали известны условия, при которых Анчелотти останется в «Реале»

Карло Анчелотти останется главным тренером «Реала», в том случае, если он выиграет Лигу чемпионов или чемпионат Испании.

По информации Marca, руководство клуба не поняло те решения, которые Анчелотти принял по ходу разгромного поражения в класико против «Барселоны» (0:4).

При этом, боссы не готовы уволить итальянца если он выиграет чемпионат Испании или Лигу чемпионов.

Известно, что это поражение повлияет на трансферные цели «Реала», который не ограничится покупкой Килиана Мбаппе.

Действующий контракт Анчелотти рассчитан до 2023 года. Решение о продолжении его карьеры будет принято после окончания текущего сезона.