Восемь игроков «Реала» получили прочерк вместо оценки за матч с «Барселоной»

Журналисты издания Marca оценили игру футболистов мадридского «Реала» в поединке испанского чемпионата с «Барселоной».

Сразу восемь футболистов «королевского клуба» вместо оценки получили прочерк за матч с «Барселоной». Лучшим игроком «Реала» был назван бельгийский голкипер Тибо Куртуа, который был оценён в две звезды. Наивысшей оценки в три звезды у «сине-гранатовых» удостоились сразу пять игроков, среди которых были Бускетс, Педри, Френки де Йонг, Обамеянг и Эрик Гарсия.

Напомним, что «Барселона» разгромила «сливочных» со счётом 4:0.