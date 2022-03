«Барселона» объявила о контракте со Spotify

Ходившие уже несколько месяцев слухи подтвердились - «Барселона» и Spotify подписали соглашение, сроки которого не указываются, однако в последнее время обычно фигурировала традиционная для таких контрактов длительность в пять лет. Пока что неясно и то, будет ли переименован стадион - слухи об этом также циркулировали практически с начала переговоров сторон.

В «Твиттере» каталонского суперклуба просто появилось сообщение о том, что «футбол и музыка сойдутся вместе в уникальном партнерстве», а также то, что рекламные надписи Spotify появятся на футболках и тренировочных костюмах футболистов «Барселоны» со следующего сезона.

We’re partnering with @Spotify to bring football and music together like you’ve never seen before