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Чемпионат Италии. Серия А

Кассано высмеял Депая

14 Марта 2022 • 23:09 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.07 3.75 3.25
20.03 23:00

Бывший форвард мадридского «Реала» Антонио Кассано высмеял Мемфиса Депая, который не смог стать лидером «Барселоны» после перехода из «Лиона». По мнению Кассано, нидерландскому футболисту пора прекращать мнить себя Месси или Роналду.

- Депай? Он не игрок «Барселоны», потому что пытается подражать Лионелю Месси и Криштиану Роналду, хотя на самом деле и близко не стоит к ним, - считает Кассано, слова которого цитирует итальянский телеканал DAZN.

Депай перебрался в «Барселону» в 2021 году, ранее он долго выступал за «Лион», а перед этим провел три года в «Манчестер Юнайтед» и еще четыре - в «ПСВ».

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Антонио Кассано Мемфис Депай
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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