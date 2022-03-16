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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько заработает «Барселона» на сделке со Spotify

16 Марта 2022 • 06:15 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.30
20.03 23:00

Мы уже сообщали о том, что «Барселона» объявила о заключении четырехлетнего контракта со шведским интернет-порталом Spotify, крупнейшим европейским порталом по стримовой музыке. Логотипы Spotify заменят рекламу японского интернет-провайдера Rakuten, с которым «Барселона» сотрудничала с 2017 года. Как сообщает Carrusel Deportivo, соглашение со Spotify принесет «Барселоне» 280 миллионов евро в общей сложности, или по 70 миллионов евро ежегодно.

Также изменится название стадиона клуба - оно будет звучать как Spotify Camp Nou. В настоящий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, постепенно подбираясь к идущей второй «Севилье».

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Барселона
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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