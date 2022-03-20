«Барселона» забила два безответных мяча в в первом тайме матча с «Реалом»

Центральным матчем двадцать девятого тура испанского чемпионата станет встреча между «Барселоной» и «Реалом». На бумаге фаворитом выглядел «Реал» - лидер чемпионата, на целых двенадцать очков опережающий «Барселону». Однако в первом тайме преимущество было за командой Хави - сперва Пьер-Эмерик Обамеянг открыл счет, а вскоре и Рональд Араухо расстрелял ударом головы ворота мадридцев, в результате чего «Барса» ведет с солидным преимуществом.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Реалу» последние пять «эль класико». Матч между «Барселоной» и «Реалом» начался в двадцать три часа по московскому времени, следить за ним можно в нашей онлайн-трансляции.