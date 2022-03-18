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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дест получил травму, из-за которой пропустит Класико

18 Марта 2022 • 01:43 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест выбыл из строя из-за травмы.

21-летний американец провёл на поле 56 минут в поединке 1/8 финала Лиги Европы против турецкого «Галатасарая», после чего был вынужден покинуть поле из-за травмы бедра.

Как сообщает AS, полученное повреждение, вероятно, выведет Деста из строя на несколько недель. Таким образом, его участие в воскресном матче чемпионата Испании против мадридского «Реала» практически исключено.

Серджино Дест принял участие в 27 встречах за «Барселону» в текущем сезоне, записав в свой актив 3 результативные передачи.

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Барселона Серджино Дест
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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