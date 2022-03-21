Пике высказался после крупной победы над «Реалом»

Опытный испанский защитник «Барселоны» Херард Пике в своём «Твиттере» довольно кратко высказался о победе над мадридским «Реалом».

Пике написал, что каталонская команда снова вернулась на победные рельсы. Напомним, что «сине-гранатовые» уверенно расправились с «королевским клубом» со счётом 4:0 и пока занимают третью строчку в испанском чемпионате.

В этом сезоне Херард Пике провёл в испанской лиге 24 матча и отметился одним забитым мячом. В активе защитника также семь жёлтых карточек и одна красная.