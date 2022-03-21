Обамеянг забивает в ворота «Реала» в пяти матчах кряду

Габонский нападающий «Барселоны» Пьер-Эмерик Обамеянг в пятом матче кряду поразил ворота мадридского «Реала».

Каталонская команда не оставила шансов «сливочным» и одержала победу со счётом 4:0, а габонский футболист отметился двумя забитыми мячами. Стоит отметить, что Обамеянг стал первым игроком в 21-м веке, которому удалось отличиться в пяти встречах против мадридской команды подряд. Напомним, что до этого форвард выступал за «Арсенал» и дортмундскую «Боруссию».

В этом сезоне Пьер-Эмерик Обамеянг провёл в испанской лиге семь матчей и отметился семью забитыми мячами.