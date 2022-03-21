«Барселона» неожиданно разгромила «Реал»

Центральный матч 29-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» неожиданно завершился крупной победой «сине-гранатовых», забивших четыре безответных мяча в ворота Тибо Куртуа.

Дубль на свой счёт оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, Рональд Араухо и Ферран Торрес записали на свой счёт по одному мячу.

Стоит отметить, что Усман Дембеле сделал две голевые передачи, один ассист на свой счёт записали автор дубля Обамеянг и Ферран Торрес.

Победа позволила «Барселоне» закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но отставание от первого места, на котором располагается «Реал», составляет 12 очков.

Отметим, что фаворитом поединка до его начала являлся мадридский «Реал».