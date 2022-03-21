«Барселона» неожиданно разгромила «Реал»

Центральный матч 29-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» неожиданно завершился крупной победой «сине-гранатовых», забивших четыре безответных мяча в ворота Тибо Куртуа.
Дубль на свой счёт оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, Рональд Араухо и Ферран Торрес записали на свой счёт по одному мячу.
Стоит отметить, что Усман Дембеле сделал две голевые передачи, один ассист на свой счёт записали автор дубля Обамеянг и Ферран Торрес.
Победа позволила «Барселоне» закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но отставание от первого места, на котором располагается «Реал», составляет 12 очков.
Отметим, что фаворитом поединка до его начала являлся мадридский «Реал».
Протокол игры
|29'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
|38'Араухо Рональд (0:2)
|47'Торрес Ферран (0:3)
|51'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:4)
Куртуа Тибо•Карвахаль Даниэль 46' (Диас Мариано ( 46') •Милитао Эдер•Алаба Давид•Начо Фернандес 64' (Асенсио Марко ( 64') •Кроос Тони 22' 46' (Камавинга Эдуардо ( 46' ) • 82'Каземиро Карлос•Вальверде Федерико•Родриго 64' (Васкес Лукас ( 64' ) • 88'Модрич Лука • 63'Винисиус Жуниор
Тер Штеген Марк-Андре•Араухо Рональд•Пике Херард•Гарсия Эрик•Альба Жорди 75' 86' (Алвес Даниэл ( 86') •Де Йонг Френки 26' 71' (Гави ( 71') •Бускетс Серхио • 31'Педри 86' (Гонсалес Нико ( 86' ) • 88'Дембеле Усман 80' (Траоре Адама ( 80') •Обамеянг Пьер-Эмерик 71' (Депай Мемфис ( 71') •Торрес Ферран
20 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).