Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» неожиданно разгромила «Реал»

21 Марта 2022 • 00:53 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Центральный матч 29-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Барселоной» неожиданно завершился крупной победой «сине-гранатовых», забивших четыре безответных мяча в ворота Тибо Куртуа.

Дубль на свой счёт оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, Рональд Араухо и Ферран Торрес записали на свой счёт по одному мячу.

Стоит отметить, что Усман Дембеле сделал две голевые передачи, один ассист на свой счёт записали автор дубля Обамеянг и Ферран Торрес.

Победа позволила «Барселоне» закрепиться в зоне Лиги чемпионов, но отставание от первого места, на котором располагается «Реал», составляет 12 очков.

Отметим, что фаворитом поединка до его начала являлся мадридский «Реал».

Протокол игры  
Реал Мадрид 0:4Барселона
  29'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:1)
  38'Араухо Рональд (0:2)
  47'Торрес Ферран (0:3)
  51'Обамеянг Пьер-Эмерик (0:4)
Куртуа ТибоКарвахаль Даниэль  46' (Диас Мариано (  46') Милитао ЭдерАлаба ДавидНачо Фернандес  64' (Асенсио Марко (  64') Кроос Тони   22'  46' (Камавинга Эдуардо (  46'   82') Каземиро КарлосВальверде ФедерикоРодриго  64' (Васкес Лукас (  64'   88') Модрич Лука   63'Винисиус Жуниор
Запасные: Диего ПинейроЙович ЛукаСебальос ДаниАзар ЭденМарсело ВиераЛунин АндрейИско АларконВальехо Хесус
Тер Штеген Марк-АндреАраухо РональдПике ХерардГарсия ЭрикАльба Жорди   75'  86' (Алвес Даниэл (  86') Де Йонг Френки   26'  71' (Гави (  71') Бускетс Серхио   31'Педри  86' (Гонсалес Нико (  86'   88') Дембеле Усман  80' (Траоре Адама (  80') Обамеянг Пьер-Эмерик  71' (Депай Мемфис (  71') Торрес Ферран
Запасные: Де Йонг ЛюкБрайтвайт МартинПуч РикардЛенгле КлеманНето МурараМингеса ОскарТенас Арнау
20 марта. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Кадис 1:0 Вильярреал 4.20 3.45 1.92
окончен Сельта 0:0 Бетис 2.15 3.35 3.45
окончен Севилья 0:0 Реал Сосьедад 2.25 3.05 3.60
окончен Реал Мадрид 0:4 Барселона 2.35 3.55 3.15
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Марта
01:17 · Испания. Ла Лига
Хави - третий тренер «Барселоны», выигравший свой первый «эль класико» в чемпионате с разницей в четыре мяча
01:02 · Испания. Ла Лига
Алвес провел 400-й матч в составе «Барселоны»
00:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» неожиданно разгромила «Реал» 1
00:28 · Испания. Ла Лига
Обамеянг – первый игрок с начала века, поучаствовавший в трёх голах в дебютном Класико 1
00:17 · Испания. Ла Лига
4:0 - «Барселона» уничтожает «Реал» 1
00:12 · Испания. Ла Лига
Дембеле повторил достижение Хави
00:11 · Испания. Ла Лига
Второй тайм «эль класико» начался с ещё одного гола «Барселоны» - на «Бернабеу» пахнет разгромом 1
20 Марта
23:59 · Испания. Ла Лига
«Барселона» забила два безответных мяча в в первом тайме матча с «Реалом»
22:58 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» победил во всех последних пяти матчах против «Барселоны»
22:39 · Испания. Ла Лига
Микаэль Лаудруп польщён тем, что его сравнивают с Педри
22:31 · Испания. Ла Лига
«Реал Сосьедад» помог «Реалу», не проиграв «Севилье»
22:30 · Испания. Ла Лига
«Реал» Мадрид — «Барселона»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:4 30
22:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» и «Реал» объявили стартовые составы
20:43 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» и «Кадис» одержали победы
20:33 · Испания. Ла Лига
200 «сухих» матчей для Симеоне в Ла Лиге - он четвертый по этому показателю
Все новости
Рекомендуем