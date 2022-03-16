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Чемпионат Испании. Ла Лига

Юмтити может продолжить карьеру в «Лионе»

16 Марта 2022 • 20:05 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.05 3.70 3.35
20.03 23:00

Французский защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити летом может стать игроком «Лиона», сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Зимой 2022 года «Барселона» продлила контракт с 28-летним защитником до 2026 года. При этом, Юмтити согласился пойти на понижение зарплаты.

В январе футболист получил травму пятой плюсневой кости правой ноги и перенес операцию. В данный момент футболист восстанавливается после травмы.

Юмтити перешел в «Барселону» как раз из «Лиона» в 2016 году. За трансфер футболиста каталонский клуб заплатил французам 25 млн евро.

За время, проведенное в «Барсе», Юмтити сыграл 118 матчей в чемпионате Испании. За пять сезонов в команде он дважды выиграл чемпионат страны, трижды Кубок и два раза поднимал над головой Суперкубок Испании.


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Евро-Футбол.Ру,
Лион Барселона Ла Лига Самуэль Юмтити
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