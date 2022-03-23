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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос рассказал о своих ощущениях после разгрома от «Барселоны»

23 Марта 2022 • 16:03 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос рассказал, как воспринял поражение в матче 29-го тура Ла Лиги от «Барселоны» (0:4).

Немецкий футболист признал, что «сливочные» не смогли навязать сопернику свой футбол и заслуженно уступили.

«Тот вечер нужно забыть. Мы были бандой неудачников После пропущенного мяча игра проходила только на одной стороне, это разочаровало», — приводит слова Крооса Sport.es.

Полузащитник также вспомнил, как после матча, было тяжело было идти на допинг-контроль, где находились футболисты «Барселоны»: Пике и Жорди Альба.

После 29 туров «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя «Севилью» на 9 очков.   

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Тони Кроос
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