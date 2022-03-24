Гарсия призвал не воспринимать всерьёз его слова в адрес Винисиуса

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал свою фразу, брошенную в адрес Винисиуса Жуниора после Класико.

Напомним, что по окончании матча, завершившегося сокрушительной победой «Барселоны» над «Реалом» (4:0), Гарсия сказал бразильцу: «В следующем году тебя ждёт «Золотой мяч», можешь не сомневаться», что было расценено как насмешка с намёком на попытки вингера «сливочных» симулировать.

«Это часть игры, просто слова, – прокомментировал ситуацию Гарсия. – Подобное может происходить тысячи раз за матч, не стоит относиться к этому слишком серьёзно», – цитирует 21-летнего центрального защитника Football-Espana.