Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Гарсия призвал не воспринимать всерьёз его слова в адрес Винисиуса

24 Марта 2022 • 00:10 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия прокомментировал свою фразу, брошенную в адрес Винисиуса Жуниора после Класико.

Напомним, что по окончании матча, завершившегося сокрушительной победой «Барселоны» над «Реалом» (4:0), Гарсия сказал бразильцу: «В следующем году тебя ждёт «Золотой мяч», можешь не сомневаться», что было расценено как насмешка с намёком на попытки вингера «сливочных» симулировать.

«Это часть игры, просто слова, – прокомментировал ситуацию Гарсия. – Подобное может происходить тысячи раз за матч, не стоит относиться к этому слишком серьёзно», – цитирует 21-летнего центрального защитника Football-Espana.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Винисиус Жуниор Эрик Гарсия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
01:17 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Надо поднимать головы»
00:10 · Испания. Ла Лига
Гарсия призвал не воспринимать всерьёз его слова в адрес Винисиуса
23 Марта
22:54 · Испания. Ла Лига
Шустер: «Месси не должен возвращаться в «Барселону»
22:42 · Испания. Ла Лига
Бэйл летом покинет «Реал» 1
22:38 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги: «В новую Суперлигу не будут приглашены клубы из Англии»
21:49 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не выбыла из гонки за Холанном
21:01 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не утратила интерес к Стерлингу
19:51 · Испания. Ла Лига
Каземиро – лидер по ударам среди полузащитников, не забивших ни одного гола в Ла Лиге
18:45 · Испания. Ла Лига
«Реал» доверяет Анчелотти и не занимается поиском его замены
18:17 · Испания. Ла Лига
Аспиликуэта отказался комментировать свой переход в «Барселону»
18:06 · Испания. Ла Лига
Защитник «Баварии» заинтересовал «Реал» и «Барселону»
17:48 · Испания. Ла Лига
Араухо и Гави отклонили предложение «Барселоны» 1
16:03 · Испания. Ла Лига
Кроос рассказал о своих ощущениях после разгрома от «Барселоны»
14:55 · Испания. Ла Лига
«Реал» и «Барселона» хотят провести Эль Класико в США
13:23 · Испания. Ла Лига
Журналист призвал «Реал» не покрывать Бэйла 2
Все новости
Рекомендуем