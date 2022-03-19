Гути: «Реалу» нужно подписать и Мбаппе, и Холанна»

Бывший полузащитник «Реала» Гути считает, что мадридский клуб обязан сделать всё возможное для подписания Эрлинга Холанна, даже если до него в клуб придёт Килиан Мбаппе.

«Винисиус, Бензема, Холанн и Мбаппе могут играть вместе. Приход Холанна и Мбаппе будет отличным усилением для «Реала». Клуб должен приложить максимальные усилия для подписания обоих игроков. Если они не смогут купить Холанна сейчас, то не купят уже никогда», – цитирует El Chiringuito известного в прошлом испанского футболиста, отыгравшего за «Реал» более 500 матчей.

Напомним, что на Эрлинга Холанна также претендуют «Манчестер Сити» и «Барселона». 21-летний нападающий дортмундской «Боруссии» с высокой вероятностью сменит клуб в ближайшие месяцы.