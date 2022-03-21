Экс-игрок «Барселоны» назвал Анчелотти ненормальным

Бывший футболист «Барселоны» Луис Суарес Мирамонтес высказался по поводу странных решений тренера «Реала» Карло Анчелотти.

Луис сказал, что ему показалось, что даже сам Анчелотти не очень верил в то, что делал во время матча с «Барселоной». Экс-игрок назвал итальянского специалиста ненормальным, из-за которого «Реал» потерпел крупное поражение.

Напомним, что «сине-гранатовые» уверенно расправились с мадридским клубом со счётом 4:0. Дублем в составе победителей отметился габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг.