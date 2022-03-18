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Феде Вальверде объявил, что никогда не будет играть за «Барселону»

18 Марта 2022 • 00:39 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.08 3.70 3.35
20.03 23:00

Накануне испанского «эль класико» игрока мадридского «Реала» Феде Вальверде дал понять, что никогда не станет принимать предложение «Барселоны». Прямые переходы между этими двумя клубами все же редко, но случаются, как это было с Фигу и Луисом Энрике, но Вальверде в принципе исключает вероятность своего появления в «Барселоне» - ни напрямую, ни когда-либо в целом, сообщает El Larguero.

- «Реал» - это особое место. Я ношу футболку лучшего клуба в мире. Это давление, это ответственность. Из уважения к ценностям «Реала» я никогда не надену футболку «Барселоны», - заявил футболист, который родом из Уругвая.

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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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