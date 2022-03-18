Президент Ла Лиги: «Очевидно, что Мбаппе не останется в «ПСЖ»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас поделился своим мнением относительно будущего Килиана Мбаппе, связанного с переходом в мадридский «Реал».

«Мбаппе не останется в «Пари Сен-Жермен» – в этом нет никаких сомнений. Ненормально, что он до сих пор не объявил, где будет играть в следующем сезоне. Но в «ПСЖ», на мой взгляд, его точно не будет», – цитирует Тебаса Marca.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» завершается летом текущего года. По многочисленным сообщениям, 23-летний нападающий в скором времени подпишет предварительный контракт с мадридским «Реалом».

В нынешней кампании француз поразил ворота соперников 26 раз в 36 поединках всех турниров за парижский клуб.