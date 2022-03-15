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Чемпионат Италии. Серия А

«Бомжевавшим» в недавнем прошлом африканским футболистом заинтересовалась «Барселона»

15 Марта 2022 • 21:38 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.10 3.75 3.20
20.03 23:00

Выступающий сейчас за «Салернитану» сенегальский защитник Мамаду Кулибали попал на радар «Барселоны». Ему недавно исполнилось 23 года, и, помимо «Барселоны», Кулибали заинтересовал также таких грандов, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Милан». Многие сравнивают его манеру игры с его земляком Камавингой, при этом контракт Кулибали (к слову, ничего общего с Калиду Кулибали у него нет) истекает уже летом, уточняет Diario Sport.

Мамаду прилетел в Европу в 2017 году, и какое-то время не имел не то что клуба, а даже места проживания. Его заметили скауты «Пескары», когда 17-летний паренек играл в футбол со сверстниками где-то во дворах. После «Пескары» Кулибали успел поиграть и в других итальянских клубах, а в «Салернитану» попал в прошлом году.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Салернитана Мамаду Кулибали Трансферы футбола - лето 2022
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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