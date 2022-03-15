«Бомжевавшим» в недавнем прошлом африканским футболистом заинтересовалась «Барселона»

Выступающий сейчас за «Салернитану» сенегальский защитник Мамаду Кулибали попал на радар «Барселоны». Ему недавно исполнилось 23 года, и, помимо «Барселоны», Кулибали заинтересовал также таких грандов, как «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Милан». Многие сравнивают его манеру игры с его земляком Камавингой, при этом контракт Кулибали (к слову, ничего общего с Калиду Кулибали у него нет) истекает уже летом, уточняет Diario Sport.

Мамаду прилетел в Европу в 2017 году, и какое-то время не имел не то что клуба, а даже места проживания. Его заметили скауты «Пескары», когда 17-летний паренек играл в футбол со сверстниками где-то во дворах. После «Пескары» Кулибали успел поиграть и в других итальянских клубах, а в «Салернитану» попал в прошлом году.