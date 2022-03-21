Начо: Это был один из худших матчей «Реала»

Испанский защитник «Реала» Начо в разговоре с журналистами не скрывал своего разочарования после разгрома от «Барселоны».

Начо сказал, что «сливочные» показали ужасную игру во всех аспектах. Защитник отметил, что с самого начала всё пошло не так, ведь футболисты «Реала» вышли расслабленными из-за своего турнирного положения, за что и были наказаны. Начо добавил, что это был один из худших матчей мадридской команды в этом сезоне.

Напомним, что подопечные Карло Анчелотти дома всухую уступили «Барселоне» со счётом 0:4.