Хави - третий тренер «Барселоны», выигравший свой первый «эль класико» в чемпионате с разницей в четыре мяча

Хави Эрнандес стал всего лишь третьим тренером «Барселоны», который выиграл свой первый же «эль класико» в чемпионате Испании с разницей в четыре мяча. Такой успех обеспечили голы Пьера-Эмерика Обамеянга, Феррана Торреса и Рональда Араухо.

Ранее такое случалось в 1951 году со словацким тренером Фердинандом Даучеком, когда «Барселона» выиграла на своем старом стадионе «Лес Кортс» со счетом 7:2. Через восемь лет аргентинец Эленио Эррера привел «Барсу» к победе со счетом 4:0 в своем первом же «эль класико», это произошло уже на «Сантьяго Бернабеу». И вот, спустя более чем полвека. это сделал Хави.