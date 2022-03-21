Обамеянг в этом сезоне уже забил больше голов за «Барселону», чем за «Арсенал»

Габонский нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг уже забил больше голов в составе «Барселоны», в которой успел сыграть буквально горстку матчей, чем за всю первую половину сезона в «Арсенале».

В последние месяцы своего сотрудничества с лондонским клубом Обамеянг забил семь голов в общей сложности. В составе «Барселоны» на его счету уже девять забитых голов. Семь из них 32-летний Обамеянг забил в чемпионате Испании, еще два - в Лиге Европы, поразив ворота «Наполи» и турецкого «Галатасарая».

Обамеянг перебрался в стан каталонского суперклуба в качестве свободного агента после того, как от него фактически отказался прежний клуб.