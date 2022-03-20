Микаэль Лаудруп польщён тем, что его сравнивают с Педри

В «Барселоне» расцветает новый талант, полузащитник Педри сорвал уже много восторженных отзывов своими выступлениями, и его уже сравнивают с самыми уважаемыми игроками в истории «Барсы». И не только с Иньестой - но и с Микаэлем Лаудрупом также. Датчанину льстят подобные сравнения.

- Я видел его гол «Галатасараю», впечатлен тем, что такой молодой игрок действует в штрафной площадке соперника так хладнокровно. Польщён тем, что после 24 лет без футбола обо мне вспоминают и проводят сравнения. Насколько они точны, я уже судить не буду, - приводит слова Лаудрупа El Mundo Deportivo.