Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Мадридский «Реал» сыграет против «Барселоны» в особых футболках

18 Марта 2022 • 22:24 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
2.12 3.65 3.25
20.03 23:00

В воскресенье состоится очередной «Эль класико» - встреча между «Реалом» и «Барселоной». Матч совпадет со 120-летием со дня основания мадридского «Реала», в честь чего футболисты «сливочных» выступят в специальных черных футболках, на которых будет отмечена круглая дата.

За сто двадцать лет своей истории клуб выиграл в общей сложности 94 трофея - тридцать четыре чемпионата Испании, девятнадцать Кубков Испании, двенадцать Суперкубков страны, а также тридцать побед в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов, две победы в Кубке УЕФА, три победы в Межконтинентальном кубке, четыре Суперкубка УЕФА, и четыре победы в клубном чемпионате мира.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в воскресенье, 20 марта.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
18.03  23:00 Атлетик Б ... Хетафе 1.74 3.60 5.40
19.03  16:00 Алавес ... Гранада 2.15 3.30 3.65
19.03  18:15 Эльче ... Валенсия 2.85 3.25 2.60
19.03  20:30 Осасуна ... Леванте 1.79 3.70 4.80
19.03  23:00 Райо Вальекано ... Атлетико М 3.90 3.50 2.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
22:30 · Испания. Ла Лига
«Атлетик» Бильбао — «Хетафе»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
22:24 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» сыграет против «Барселоны» в особых футболках
21:44 · Испания. Ла Лига
Де Йонг ответил на вопрос о своем будущем в «Барселоне»
20:58 · Испания. Ла Лига
Дест пропустит не менее трёх недель
20:16 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес хочет возвращения Месси в «Барселону» 1
19:43 · Испания. Ла Лига
Дани Алвес сравнил Педри с Хави
19:43 · Испания. Ла Лига
Каземиро – перед матчем с «Барселоной»: «Важно не растерять преимущество»
15:41 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике огласил список игроков сборной
15:04 · Испания. Ла Лига
Педри: Сравнивать меня с Месси – безумие!
14:32 · Англия. Премьер-лига
Регилон попал в сферу интересов «Барселоны»
13:07 · Испания. Ла Лига
Хордан о проигрыше «Вест Хэму»: Горький привкус и огромное разочарование 2
12:49 · Испания. Ла Лига
Карвахалем заинтересовались клубы МЛС
12:33 · Испания. Ла Лига
Алвес: Когда надеваю форму «Барселоны», то чувствую себя супергероем
12:31 · Англия. Премьер-лига
Гари Невилл посоветовал боссам «МЮ» обратить внимание на Симеоне
12:10 · Испания. Ла Лига
Оярсабаль о травме крестов: Наступил момент, которого не хочет ни один игрок
Все новости
Рекомендуем