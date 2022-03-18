Мадридский «Реал» сыграет против «Барселоны» в особых футболках

В воскресенье состоится очередной «Эль класико» - встреча между «Реалом» и «Барселоной». Матч совпадет со 120-летием со дня основания мадридского «Реала», в честь чего футболисты «сливочных» выступят в специальных черных футболках, на которых будет отмечена круглая дата.

За сто двадцать лет своей истории клуб выиграл в общей сложности 94 трофея - тридцать четыре чемпионата Испании, девятнадцать Кубков Испании, двенадцать Суперкубков страны, а также тридцать побед в Кубке чемпионов и Лиге чемпионов, две победы в Кубке УЕФА, три победы в Межконтинентальном кубке, четыре Суперкубка УЕФА, и четыре победы в клубном чемпионате мира.

Матч между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в воскресенье, 20 марта.