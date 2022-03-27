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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри — о победе над «Реалом»: «Никто не ожидал такого результата»

27 Марта 2022 • 15:59 Комментировать
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

19-летний полузащитник «Барселоны» Педри поделился своими эмоциями от победы над мадридским «Реалом» в матче 29-го тура чемпионата Испании (4:0).

«Я никогда не забуду этот матч. Мы хотели сыграть очень хорошо и у нас это получилось», — приводит слова Педри La Vanguardia.

Также молодой футболист отметил, что никто в команде не ожидал такого результата.

После этой победы «Барселона» упрочила свои позиции в лидирующей тройке турнирной таблицы испанской Примеры. Отставание от королевского клуба составляет 12 очков. Однако каталонцы имеют один матч в запасе.

В текущем сезоне чемпионата Испании Педри забил гол и отдал одну результативную передачу в 10 проведённых матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Педри
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