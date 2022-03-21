Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал результат матча между «Реалом» и «Барселоной», завершившегося со счётом 4:0 в пользу каталонцев.

«Результат очень удивил. Думаю, он удивил не только меня, а процентов 95 зрителей. Предполагал, что «Барса» не проиграет, а может быть и выиграет с разницей в один мяч. «Барселона» сейчас набрала ход, а «Реал» уже уставший, к тому же не играл Бензема, это очень существенная потеря. Это тоже аукнулось. Но всё равно никто не предполагал такой счёт, 0:4.

Роль сыграло то, что «Барса» сверхмотивированная. Они сейчас поймали кураж, всё у них идёт здорово, все довольны. А у «Реала» такое настроение: «Не выиграли, ну ничего. Какая разница? Всё равно мы в таблице далеко впереди». Такое тоже присутствует. А «Барселона» этим воспользовалась, у них хорошая форма, игровой тонус и мотивация. Для «Реала» это поражение не станет никакой психологической проблемой. Когда «Реал» играл с «ПСЖ», все говорили, что парижане разорвали их в первом матче, «сливочных» и видно не было. А что получилось в ответной встрече? Поэтому и тут ничего страшного для них нет. Сыграли и сыграли», - сказал Мостовой.