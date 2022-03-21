Дембеле вышел на первое место в Европе по количеству голевых передач в 2022 году

Одна цифра очень красноречиво характеризует прогресс, которого добился в этом сезоне Усман Дембеле. Французский вингер ожил при Хави, и теперь регулярно начинает игры в стартовом составе. В игре с «Реалом» он сполна оправдал доверие наставника - уже в первом тайме Дембеле сделал две голевые передачи, которые замкнули Пьер-Эмерик Обамеянг и Рональд Араухо, и в итоге «Барселона» обыграла злейшего конкурента с разгромным счетом.

Дембеле довел количество своих голевых передач в 2022 году уже до семи, и по этому показателю вышел на первое место среди всех футболистов, играющих в топ-5 европейских лиг. По шесть передач у Лионеля Месси, а также Бенжамена Бурижо, также из Лиги 1, но из «Ренна» (клуба, в котором Дембеле также успел в свое время поиграть).