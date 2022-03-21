Куртуа: Тактика не сработала, придется обсудить это внутри команды

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал журналистам о том, почему, по его мнению, команда получила разгром от «Барселоны».

«Тактика не работала ни в начале игры, ни во втором тайме. Мы должны обсудить это внутренне, а не здесь», - сказал Куртуа.

Также он похвалил игроков каталонского клуба.

«Сегодня мы дали показали себя не с лучшей стороны. Не хватали глубины состава. Но ведь именно «Барселона» провела в четверг трудную игру с «Галатасараем», не мы. И при этом они находили очень много свободны зон», - сказал вратарь мадридского клуба.

В воскресном класико «Реал» на своем поле был разгромлен «Барселоной» со счетом 4:0.