Стоичков: Хави в класико превзошёл Анчелотти во всём

Именитый болгарский экс-футболист Христо Стоичков поделился с журналистами своим мнением по поводу матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Стоичков сказал, что Хави наконец-то сумел достучаться до игроков, которые на «Сантьяго Бернабеу» чувствовали себя как дома. Экс-игрок отметил, что тренер «Барселоны» в класико абсолютно по всем параметрам превзошёл наставника «Реала» Карло Анчелотти. Христо добавил, что болельщики обеих команд надолго запомнят эту встречу.

Напомним, что каталонский клуб на выезде разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0.