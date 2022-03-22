Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стоичков: Хави в класико превзошёл Анчелотти во всём

22 Марта 2022 • 13:15 Комментировать (1)
Реал Мадрид
0:4
Барселона
окончен

Именитый болгарский экс-футболист Христо Стоичков поделился с журналистами своим мнением по поводу матча между «Барселоной» и мадридским «Реалом».

Стоичков сказал, что Хави наконец-то сумел достучаться до игроков, которые на «Сантьяго Бернабеу» чувствовали себя как дома. Экс-игрок отметил, что тренер «Барселоны» в класико абсолютно по всем параметрам превзошёл наставника «Реала» Карло Анчелотти. Христо добавил, что болельщики обеих команд надолго запомнят эту встречу.

Напомним, что каталонский клуб на выезде разгромил мадридский «Реал» со счётом 4:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти Хави Эрнандес Христо Стоичков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
14:45 · Испания. Ла Лига
Йович собирается покинуть «Реал» летом
14:07 · Испания. Ла Лига
Вингер «Лидса» Рафинья — приоритетная цель «Барселоны»
13:36 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» потеряла интерес к Рафинье, главным претендентом становится «Барселона»
13:15 · Испания. Ла Лига
Стоичков: Хави в класико превзошёл Анчелотти во всём 1
12:44 · Италия. Серия А
«Барселона» включилась в борьбу за Дибалу 2
11:59 · Испания. Ла Лига
Роналдо — о победе «Барселоны» над «Реалом»: «Я увидел сильную и агрессивную команду»
11:56 · Испания. Ла Лига
Гути: Меня зовут Анчелотти, у меня на скамейке Азар, Бэйл и Иско, и я не могу никого заменить? В чём дело?
11:54 · Испания. Ла Лига
Гути – о «Реале»: «Большая команда не может состоять из 14 игроков»
11:30 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» планирует подписать полузащитника «Райо Вальекано»
10:51 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» хочет подписать Дибалу
10:47 · Италия. Серия А
Обамеянг: Слежу за «Миланом» и надеюсь, они выиграют скудетто
09:33 · Испания. Ла Лига
Куртуа: «Реал» отдаст всё, чтобы выиграть трофеи»
09:16 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген не включил Месси в свою символическую сборную
08:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» собирается отдать Пуча и Эззалзули в аренду
07:31 · Испания. Ла Лига
Кесси уже прошёл медицинское обследование в преддверии перехода в «Барселону»
Все новости
Рекомендуем