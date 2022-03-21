Алвес провел 400-й матч в составе «Барселоны»

Бразильский ветеран Дани Алвес вышел на замену на поле «Сантьяго Бернабеу» в матче двадцать девятого тура, в котором «Барселона» уничтожила «Реал» на его поле со счетом 4:0. Алвес заменил на 86-й минуте Жорди Альбу и этот матч стал для него уже четырехсотым в составе «Барселоны».

Хотя бразилец был заявлен лишь прошедшей зимой и сыграл всего лишь горстку матчей в нынешнем сезоне, отбыв двухматчевую дисквалификацию, не стоит забывать об его первом, самом успешном отрезке в составе каталонского суперклуба - с 2008 по 2016 год. Именно на него пришлось наибольшее количество матчей Алвеса в составе «Барселоны».