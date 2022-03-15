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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри назвал игроков, которые впечатляют его больше остальных

15 Марта 2022 • 23:57 Комментировать
Реал Мадрид
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Барселона
2.08 3.70 3.30
20.03 23:00

Яркие выступления полузащитника «Барселоны» Педри производят большое впечатление на публику, которая теперь хочет знать о нем больше. И пресс-служба «Барселоны» готова удовлетворить это любопытство - в небольшом интервью Педри ответил, кто из современных футболистов производит на него наилучшее впечатление.

- Если скорость - то Мбаппе. Если левая нога - то, конечно же, Лео. Лео Месси. Насчет правой ноги - мой герой Иньеста. Дриблинг - тут, наверное, я не буду оригинальным, конечно же, Роналдиньо. Игра головой? Пуйоль. Удар? Могу выбрать снова Месси? Если могу, то он. Пас? Мой нынешний тренер, Хави. Он раздавал идеальные пасы, - цитирует Педри официальный «Твиттер» «Барселоны».

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Барселона Педриньо
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РЕАЛ МАДРИД БАРСЕЛОНА
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